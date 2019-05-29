Главное к утру: причины падения рейтинга Путина, новое общежитие в Казани и «отцовский капитал»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 29 мая.

Во ВЦИОМ рассказали, что причиной падения рейтинга президента России Владимира Путина является неверие россиян в то, что когда-то им станет жить лучше.

Для Казанского федерального университета (КФУ) планируется построить новое общежитие. Оно будет рассчитано на 8-9 тысяч студентов.

В Общественной палате предложили новую субсидию для поддержки семьи. Предварительно ее назвали «отцовский капитал». Мужчинам выплата будет предоставляться при рождении 3-го ребенка в семье и будет сопоставима с материнским капиталом — 453 тысяч рублей.

Эксперты РАНХиГС и ВШЭ проанализировали экономическую ситуацию в стране и пришли к выводу, что реальные доходы россиян в 2019 году продолжат сокращаться. Факторов для роста реальных доходов граждан в настоящий момент нет.

Самой конкурентоспособной экономикой мира признан Сингапур. США опустились на третье место, уступив Гонконгу. Россия в рейтинге находится на 45-ой строчке.