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Российским чиновникам могут разрешить руководить НКО

19:09, 28.05.2019
Российским чиновникам могут разрешить руководить НКО
Фото: realnoevremya.ru

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента закон, разрешающий чиновникам работать в некоммерческих организациях (НКО) и безвозмездно управлять ими.

Как сообщает пресс-служба ГД, депутаты также предложили ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, во время которого они могут быть привлечены к ответственности, предлагается не включать больничный, отпуск и ход производства по уголовному делу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес федеральных и региональных властей из-за низкого уровня дисциплины при исполнении части поручений президента и правительства.

ОбществоВласть
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