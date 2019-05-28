Российским чиновникам могут разрешить руководить НКО

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента закон, разрешающий чиновникам работать в некоммерческих организациях (НКО) и безвозмездно управлять ими.

Как сообщает пресс-служба ГД, депутаты также предложили ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, во время которого они могут быть привлечены к ответственности, предлагается не включать больничный, отпуск и ход производства по уголовному делу.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес федеральных и региональных властей из-за низкого уровня дисциплины при исполнении части поручений президента и правительства.