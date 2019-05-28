Итоги дня: новые правила ОМС, обострение ситуации в Косово, центр для одаренных детей в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 мая.



Сегодня в силу вступают новые правила обязательного медицинского страхования. Людям с хроническими заболеваниями будут регулярно напоминать о необходимости прийти в поликлинику и сдать контрольные анализы. Страховых представителей обяжут работать с обращениями и жалобами граждан.

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за обострения ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Полиция Косово задержала россиянина Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником Миссии ООН. Позже он был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица.



Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него в республике будет создан региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса».



Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала российские города, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.



Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил пятерку лидеров праймериз «Единой России». Помимо него, в список вошли руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.



Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, снимающий запрет на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



ГИБДД предложила увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в Госавтоинспекции рассчитывают добиться снижения числа нарушений.

