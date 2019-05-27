Итоги дня: открытие завода каркасов кабин КАМАЗа, постановление об отмене роуминга, вотум недоверия канцлеру Австрии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 мая.



Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах завод каркасов кабин КАМАЗа. Завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь предприятия составляет 70 тыс. квадратных метров, а мощность — 55 тыс. кабин в год.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. В соответствии с принятым законом внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня.



Национальный совет Австрии на голосовании вынес вотум недоверия правительству страны и канцлеру Себастьяну Курцу. Это связано с кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.



Татарстан по итогам первого квартала 2019 года занял первое место среди регионов России по суммарному объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. За указанный период объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, составил почти 2,5 млрд рублей.

Российский рынок страхования жизни упал впервые за десять лет. По итогам первого квартала 2019 года сборы страховщиков жизни снизились на 5,5%, до 94,8 млрд рублей.



Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев покинул свой пост. Новым главой ведомства назначен бывший мэр Кумертау Борис Беляев.



В Казани назначен новый глава Вахитовского райсуда. Эту должность занял экс-помощник прокурора Казани и экс-зампред Советского суда Газиз Гисметдинов.

