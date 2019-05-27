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ВЦИОМ: большинство россиян довольны позициями страны в мире

17:11, 27.05.2019
ВЦИОМ: большинство россиян довольны позициями страны в мире
Фото: ru.wikipedia.org

72% российских граждан положительно оценивают позиции РФ на мировой арене. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Еще 19% россиян считают, что влияние России в международных делах довольно малое или практически отсутствует.

Приоритеты глобальных целей для России, по версии россиян, заключаются прежде всего в становлении одной из 10—15 наиболее преуспевающих стран мира (45%) и возвращении себе статуса супердержавы (34%).

Ранее ВЦИОМ замерил уровень доверия населения к президенту России Владимиру Путину.

Общество
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