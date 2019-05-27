Следком начал проверку по факту падения дерева на детей в Альметьевске
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан начата доследственная проверка после падения дерева на детей в Альметьевске.
Инцидент произошел сегодня у дома по улице
Белоглазова. На проходившую группу детей упало дерево. В результате с
различными травмами были госпитализированы мальчик и две девочки 2009
года рождения.
По предварительным данным, дерево упало в результате сильного
порыва ветра.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Ранее сообщалось, что в Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева. Одного из детей после обследования отпустили домой, двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение.
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