Следком начал проверку по факту падения дерева на детей в Альметьевске

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан начата доследственная проверка после падения дерева на детей в Альметьевске.

Инцидент произошел сегодня у дома по улице

Белоглазова. На проходившую группу детей упало дерево. В результате с

различными травмами были госпитализированы мальчик и две девочки 2009

года рождения.

По предварительным данным, дерево упало в результате сильного

порыва ветра.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.



Ранее сообщалось, что в Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева. Одного из детей после обследования отпустили домой, двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение.

