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Следком начал проверку по факту падения дерева на детей в Альметьевске

15:40, 27.05.2019
Следком начал проверку по факту падения дерева на детей в Альметьевске
Фото: vk.com/almetyevsk_vk

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан начата доследственная проверка после падения дерева на детей в Альметьевске.

Инцидент произошел сегодня у дома по улице
Белоглазова. На проходившую группу детей упало дерево. В результате с
различными травмами были госпитализированы мальчик и две девочки 2009
года рождения.

По предварительным данным, дерево упало в результате сильного
порыва ветра.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске трое детей пострадали при падении дерева. Одного из детей после обследования отпустили домой, двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение.

Происшествия Татарстан
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