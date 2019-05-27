ВТБ увеличил выдачи кредитов через контакт-центр в 1,6 раза

Общий объем выдач розничных кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ в первом квартале достиг рекордных для банка значений — 174,4 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил более 60%. Основными драйверами роста по-прежнему являются кредиты наличными и ипотека.

С января по март 2019 г. контакт-центр ВТБ оформил кредитов наличными на сумму более 141 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первых трех месяцев банк удвоил объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов — с 16,6 до 32,9 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания.

Значительно выросли выдачи кредитных карт — более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Объем продаж карт в первом квартале составил порядка 94 тыс. штук. Объем выданных автокредитов вырос на 37%, до 449 млн рублей.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «С начала года мы показываем рекордные для банка показатели по объему продаж банковских продуктов через контакт-центр и намерены до конца этого года сохранить высокие темпы роста по выдачам. Такой рост, безусловно, свидетельствует о большом спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, высоком уровне обслуживания, а также успешном развитии кросс-продаж между всеми подразделениями банка».

Банк ВТБ (ПАО)

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