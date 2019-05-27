В Пермском крае зафиксирован рост реальной зарплаты
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 36 919 рублей. Данные за март текущего года приводит Пермьстат.
Согласно отчету, по отношению к марту 2018 года рост зарплаты составил 7,1%. Реальная заработная плата увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным период прошлого года.
Больше всего в регионе получают специалисты в сфере добычи полезных ископаемых — 55 524 рублей, информации и связи — 53 426 рублей. Наименьшие зарплаты зафиксированы у работников гостиничного бизнеса и общественного питания — 19 166 рублей.
За период с января по март 2019 года среднемесячная зарплата составила 35 133,9 рублей.
Напомним, долги по зарплате в Пермском крае выросли почти на 5%.Общество
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