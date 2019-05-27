МЧС предупредило жителей Самарской области о порывистом ветре

27 мая с 7 до 19 часов в большинстве районов Самарской области пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. При этом синоптики прогнозируют порывистый ветер 15—20 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве напоминают, что неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий — обрывов проводов, падения деревьев.