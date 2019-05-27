В Саратове возобновилось движение трамваев и троллейбусов, прерванное из-за ДТП

Сегодня в утренний час-пик в Саратове остановились троллейбусы и трамваи, сообщают «Известия».

Движение общественного транспорта было прекращено из-за ДТП. Авария произошла недалеко от остановки Пугачевский поселок. На данный момент помехи на путях уже устранены, транспорт снова работает в обычном режиме.

Напомним, ранее в центре Саратова столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД, на пересечении улиц Большой Горной и Университетской столкнулись автомобиль скорой помощи «Газель» и автомобиль Kia. В итоге в больницу были доставлены трое пассажиров «скорой» и пассажирка Kia.

