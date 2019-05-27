Американские ученые разработали новый метод диагностирования аутизма

Группа ученых из Университета Уэйк-Форест (США) разработала новую методику диагностирования аутизма. Она основана на сканировании активности головного мозга, поэтому может оказаться объективной.

Исследователи обнаружили, что у детей с аутизмом заметно ниже активность вентральной префронтальной коры мозга, передает Science Daily.

Работа ученых предполагала, что детям с подозрениями на расстройства аутистического спектра показывали изображения людей и объектов, и, при этом, анализировали активность их мозга при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. Нейтральные изображения им предлагалось поделить на группы: приятные и неприятные.

Низкая активность вентральной префронтальной коры хорошо коррелирует с идеей, согласно которой мозг человека с аутизмом уделяет меньше внимания обработке социальных сигналов

Новый тест на аутизм занимает всего несколько минут и является довольно точным, поэтому в ближайшей перспективе он может стать весьма распространенным.