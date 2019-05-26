Минниханов проголосует на сегодняшних праймериз «Единой России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в сегодняшнем предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия». Он намерен выступить в роли избирателя.

Глава республики поддерживает такую форму подбора кандидатов, поскольку она позволяет лишний раз погрузиться в проблемы населения, рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Он исходит из того, что такая форма вне зависимости от дальнейшего развития событий по участию или не участию в выборах кандидата, дает возможность представителям власти в очередной раз встретиться с населением и погрузиться в вопросы, которые волнуют граждан. Это самое главное для него в процедуре праймериз», — передает слова Галимовой «Татар-информ».

Она отметила, что президент РТ обращает внимание на инициативы, озвученные представителями партии «Единая Россия». В качестве примера Галимова привела предложение разработать последовательную программу по благоустройству дворов.

Напомним, что сегодня в Татарстане «Единая Россия» проводит предварительное голосование, по результатам которого будет составлен список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от правящей партии.