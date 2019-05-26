В США экс-менеджера Стэна Ли арестовали по подозрению в присвоении денег начальника

Полиция США арестовала бывшего менеджера автора комиксов Стэна Ли по имени Кийя Морган. По предварительным данным, он присвоил $262 тысячи от тех денег, которые создатель Marvel Comics заработал на раздаче автографов.

Дочь создателя комиксов в прошлом году потребовала запретить экс-менеджеру приближаться к ее отцу, передает Associated Press (AP). Женщина обосновала свое требование тем, что Морган беззастенчиво пользовался пошатнувшимся здоровьем Ли, пытался оградить его от общения с семьей и присвоить бизнес.

В итоге бывшему менеджеру предъявлены обвинения в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.

Напомним, что Стэн Ли скончался в конце 2018 года. Он считается одной из ключевых фигур в массовой культуре не только США, но и мира.