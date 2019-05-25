В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, один человек погиб и пятеро пострадали

В субботу утром в Нижнем Новгороде легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

По данным регионального ГИБДД, ДТП произошло около 08.20 мск на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы.

В МВД сообщают, что водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, в результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью», — говорится в сообщении.

В региональном УГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, детей среди пострадавших нет.