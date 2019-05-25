Мухаметшин: Госсовет Татарстана после выборов обновится на 30—40%

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что парламент после сентябрьских выборов обновится на 30—40%.

«На 30—40% парламент обновляется на каждых выборах. Полагаю, что такое обновление можно ожидать и в этом году», — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

По словам Мухаметшина, власти РТ готовы к выборам 9 сентября. Он отметил, что у Госсовета Татарстана нет задачи устраивать шоу.

«Я призываю всех к рутинной работе, ведь у нашего парламента нет задачи устраивать шоу, обливать друг друга водой, надевать наизнанку пиджак и защищать свои частные интересы или еще чьи-то», — сказал он.

Напомним, завтра «Единая Россия» по всей стране проведет день предварительного голосования, или праймериз. В Татарстане голосование будет проводиться для определения кандидатов в Госсовет РТ.