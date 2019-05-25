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Представитель Зеленского заявил о невозможности отказа от торговли с Россией

08:57, 25.05.2019
Представитель Зеленского заявил о невозможности отказа от торговли с Россией
Фото: publicdomainpictures.net

Украина не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом сообщил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус в эфире NewsOne.

По его словам, в вопросе прекращения торговли Киев должен в первую очередь думать, «не выстрелит ли он себе в ногу». Он отметил, что Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в Россию и становится сильнее, пишет «Лента.ру».

«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», — отметил Герус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он заявил перед началом своего выступления на форуме IFORUM-2019 в Киеве. Непосредственно в выступлении Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором».

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