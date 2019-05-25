НАТО собирается принять новую стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

НАТО намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.



«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», — сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его цитирует Welt am Sonntag.

По его словам, нужно в дальнейшем «быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич призвал Россию освободить территорию Крыма и вывести все войска. По его словам, альянс не согласен с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией.