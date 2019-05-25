В России горит более 10 тыс. га леса

Площадь лесных пожаров в России превысила 10 тыс. га.

По словам представителя пресс-службы федеральной авиалесоохраны, на 25 мая на территории РФ зафиксировано 24 лесных пожара. Так, в Туве тушат пять крупных возгораний на общей площади более 4 тыс. га, в Забайкалье — один пожар, охвативший более 3 тыс. га.

Также лесные пожары есть в Бурятии, Мордовии, Иркутской, Мурманской и Владимирской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях, пишет ТАСС.

К тушению огня привлекли более 1,7 тыс. человек, задействовали 414 единиц техники и 39 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за апрель зафиксировано 546 пожаров. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле 2018-го. Резкий рост пожаров связан с большим количеством возгораний сухой травы, мусора, стерни и камыша.