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В Пензенской области депутата оштрафовали за незаконный отстрел косуль

00:56, 25.05.2019
В Пензенской области депутата оштрафовали за незаконный отстрел косуль
Фото: pixabay.com

Депутата одного из сельсоветов Пензенской области Валерия Ошкина приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за то, что он незаконно застрелил двух косуль, сообщает прокуратура Пензенской области.

В декабре 2018 года Ошкин на охоте застрелил двух косуль, хотя разрешения на отстрел животных у него не было. Убитых животных он погрузил в автомобиль, но по дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Ущерб охотничьим ресурсам оценен в 240 тысяч рублей. Ошкин свою вину признал. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой на год.

Напомним, депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестовали по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина.

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