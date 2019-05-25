В Пензенской области депутата оштрафовали за незаконный отстрел косуль

Депутата одного из сельсоветов Пензенской области Валерия Ошкина приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за то, что он незаконно застрелил двух косуль, сообщает прокуратура Пензенской области.

В декабре 2018 года Ошкин на охоте застрелил двух косуль, хотя разрешения на отстрел животных у него не было. Убитых животных он погрузил в автомобиль, но по дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Ущерб охотничьим ресурсам оценен в 240 тысяч рублей. Ошкин свою вину признал. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой на год.

Напомним, депутата сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестовали по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина.

