Итоги дня: переизбрание Грефа на должность главы Сбербанка, День предпринимателя в Казани, проведение ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 мая.

Акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа в качестве президента, председателя правления банка. Решение было принято на годовом собрании.

Сегодня в Казани отметили День предпринимателя. Мероприятие провели в образовательном формате, пригласив для казанских бизнесменов спикеров из KMPG и Ozon. Подобные события — одна из мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Татарстане, но помогают предпринимателям и рублем. Также сегодня стало известно, что объем выделяемых на поддержку МСП средств в республике вырос сначала до 2,4, а затем до 2,8 млрд рублей.



Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Вице-премьер РФ Максим Акимов сегодня прибыл в Татарстан с рабочим визитом. В Международном аэропорту «Казань» его встретил президент РТ Рустам Минниханов. В ходе своего визита в республику Акимов посетит город Иннополис, где пройдет церемония подведения итогов конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой. В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы.



В Казани подписали меморандум о сотрудничестве России и Греции в области сохранения и развития общего культурного наследия.



ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) намерено открыть собственное представительство в Японии.



В армии России появилась новая должность — главный сержант. Он является помощником командира подразделения, способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и необходимую мотивацию для солдат.

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют.

