Диетолог рассказала, сколько сладкого в день можно съесть

Норму сладостей и кондитерских изделий следует рассчитывать из 40 г в день, сообщает «АиФ».

Это меньше нормы, которую одобряет ВОЗ, потому что, кроме печений, конфет и выпечки, сахар может встретиться в консервах, колбасе. Об этом рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. Она отметила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — это примерно одна порция сладкого. В день можно съесть четыре таких порции. В качестве примера одной порции сладкого Ивашкевич приводит одно печенье, одну конфету или один маленький кусок торта.

Напомним, ранее сообщалось, что у столицы Татарстана появился новый гастрономический символ — халяльный торт «Казань».

