Суд отпустил экс-замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова по УДО, осужденного менее года назад

Фото: скриншот

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова.

Он освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору, — 1 год 6 месяцев и 11 дней, пишет «Интерфакс».

Напомним, 16 августа 2018 года Московский городской суд приговорил Никандрова к 5,5 года лишения свободы по делу о взятке за освобождение соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Суд также лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах и структурах в течение трех лет.