Иван Гущин: «В 2020 году Казань примет Всероссийский съезд археологов»

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что в следующем году в Казани состоится Всероссийский съезд археологов, приуроченный к 100-летию образования ТАССР.

По словам Гущина, договоренность о проведении мероприятия в столице Татарстана была достигнута с директором департамента Министерства культуры России Романом Рыбало во время фестиваля «Архитектурное наследие».

«Мы с ним успели договориться, что в следующем году подобное мероприятие должно снова пройти в Казани, тем более что республика будет отмечать 100-летие ТАССР. Поэтому в 2020 году Казань примет Всероссийский съезд археологов» — цитирует Гущина ИА «Татар-информ».



Напомним, что второй Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» проходит в Казани с 22 по 26 мая.

