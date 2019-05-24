«Яндекс.Маркет» может выйти на IPO в течение пяти лет

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что «Яндекс.Маркет» может провести первичное размещение на бирже (IPO) в течение ближайших пяти лет.

«В ближайшие пару лет, я думаю, это рано, но на горизонте примерно пяти лет это вполне возможно», — приводит его слова ТАСС.

В апреле 2018 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе «Яндекс.Маркета».

На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. «Яндекс» и Сбербанк владеют равными неконтрольными долями в компании. Отмечалось, что Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Маркет» может приобрести часть бизнеса ретейлера «О'Кей». Однако в Сбербанке опровергали информацию о возможном финансировании этой сделки.

