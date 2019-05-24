Всемирный банк назвал Украину одной из самых бедных стран региона

Эксперты Всемирного банка отнесли Украину к одной из самых беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения. Об этом говорится в спецдокладе регулятора.

Отмечается, что Украина стоит в одном ряду с Молдавией, Арменией и Грузией. При сохранении нынешних темпов развития страны Украина достигнет уровня Польши через 50 лет, пишет «Коммерсант».

Среди основных проблем Украины — незавершенные реформы, нарушение принципов свободной конкуренции и зависимость от экспорта сырья. Для роста экономики стране необходимо увеличить производительность и инвестиции, а также уменьшить роль государства в экономике.

Также в докладе подчеркивается, что на Украине зафиксирован небольшой экономический рост после кризисных 2014—2015 годов.

Напомним, ранее Bloomberg назвал самые «несчастные экономики» мира.