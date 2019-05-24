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Под Казанью очевидцы сняли на видео проезжающие по дороге танки

08:22, 24.05.2019 4
Под Казанью очевидцы сняли на видео проезжающие по дороге танки

Очевидцы сняли на видео танки, проезжающие по дороге под Казанью. На ролике видны четыре боевые машины, пересекающие автомобильную дорогу.

«Едешь значит на рыбалку, никому не мешаешь, а тут танки... наверное тоже на рыбалку поехали», — подписал пользователь видеозапись (пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Напомним, что в Казани расположено высшее танковое командное училище. Под столицей Татарстана также оборудован полигон, и похоже, что танки направлялись именно туда.

Общество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:47
    Это танковая дорога, от части до полигона. Нет там автодороги общепринятой, есть бетонка .
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  • Анонимно 08:47
    Там и реки- то нет, какая рыбалка?
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  • Анонимно 08:56
    очень важная новость.
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  • Анонимно 08:59
    они почти каждый день там ездят, тоже мне новость.
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