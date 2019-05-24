Главное к утру: «голодный ифтар» в Казани, первое решение суда по закону о неуважении к власти, нападение на депутата «Единой России»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 24 мая.

В Казани прошла акция «голодный ифтар». Верующие разговлялись лишь финиками и питьевой водой. Других продуктов на столах не было. На меджлис, который состоялся в кафе напротив мечети «Казан Нуры», пришли порядка 40 человек. Таким образом собравшиеся проявляют солидарность с голодающими единоверцами в различных уголках планеты.

Выпускник школы в поселке Юрино во время линейки, посвященной последнему звонку, напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову. Когда депутат приехала в школу, ученик стал громко возмущаться ее членством в «Единой России». Во время линейки подросток выбежал и ударил женщину кулаком по голове. Его сразу окружили и вывели из зала.

Новгородский областной суд оставил без изменения ранее вынесенное решение Чудовского районного суда Новгородской области, согласно которому Юрию Картыжеву был выписан штраф на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Решение суда вступило в силу.

В России на развитие робототехники и сенсорики на 2019—2024 годы может понадобиться около 123,5 млрд рублей. Из этой суммы 56 млрд рублей предполагается направить на затраты, связанные с проектами по созданию новых продуктов. Еще 30 млрд рублей потребуют разработка и внедрение решений в отрасли.

Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления правительства с тремя видами угроз, при которых российский сегмент интернета может быть отключен от мировой сети. В проекте постановления указаны следующие риски: угроза целостности, угроза устойчивости, угроза безопасности функционирования сетей.