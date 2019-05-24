Эксперты назвали среднюю цену выпускного платья

Платье для выпускного обойдется российским девушкам в четыре тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений «Юла».

Согласно данным экспертов, с приближением выпускного сезона стоимость выпускных платьев снижается. Если в январе средняя стоимость наряда составляла 4,32 тысячи рублей, то в апреле цена равнялась 3,73 тысячи рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

Самая большая цена на платье зафиксирована в Липецке — 7,08 тысячи рублей. Далее идет Владивосток (6,37 тысячи рублей) и Воронеж (6,09 тысячи рублей). Дешевле всех покупка обойдется в Перми — 1,68 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани решили отменить общегородской последний звонок.