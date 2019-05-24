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В Татарстане прогнозируют порывистый ветер и 16°С

04:34, 24.05.2019
В Татарстане прогнозируют порывистый ветер и 16°С
Фото: tatarmeteo.ru

24 мая на территории Татарстана прогнозируют облачную погоду, днем с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром возможен дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой. Днем ожидается погода без осадков. Утром синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят 11-16°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с вечера 23 мая до 9 часов 24 мая. В ведомстве предупредили жителей Татарстана о грозе, дожде и сильном ветре.

Общество Татарстан
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