В Татарстане прогнозируют порывистый ветер и 16°С

24 мая на территории Татарстана прогнозируют облачную погоду, днем с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром возможен дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой. Днем ожидается погода без осадков. Утром синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят 11-16°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с вечера 23 мая до 9 часов 24 мая. В ведомстве предупредили жителей Татарстана о грозе, дожде и сильном ветре.

