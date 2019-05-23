Итоги дня: приговор по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал», отзыв данных Росстатом, госнаграды Метшина и Маганова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 мая.

Сегодня суд вынес приговор по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» в 2015 году. Все 12 фигурантов получили реальные сроки от 4,5 до 13 лет колонии. Пять из них уже находились под стражей, семеро были арестованы сразу после оглашения решения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам. Всего награды были вручены более 30 людям. Так, мэр Казани Ильсур Метшин получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов — орден Почета.

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф назван самым богатым наследником среди российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Он может рассчитывать на $21,8 млрд.

Центр обработки и хранения данных будет создан на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» при участии «Росэнергоатома». Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Бывшему гендиректору «Заинского сахара» Шамилю Мингазову продлили арест до 27 июля 2019 года. Подозреваемый и его адвокат просили заменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это тем, что Мингазов не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Росстат отозвал опубликованную накануне статистику о промышленном производстве в январе — апреле 2019 года в связи с ошибкой. В нем говорилось о рекордном росте промпроизводства в стране за апрель на 4,9% в годовом выражении. Однако в СМИ заподозрили ошибку, поскольку основной рост обеспечил скачок в добыче газа, а профильные ведомства такого скачка не зафиксировали.

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он заявил перед началом своего выступления на форуме IFORUM-2019 в Киеве. Непосредственно в выступлении Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором».