Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Государственная дума одобрила в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штраф за отказ в предоставлении товаров и услуг инвалидам и пожилым людям.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи нередки — ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», — рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Штраф за отказ обслуживать пожилых и инвалидов составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое упрощает процедуру оформления инвалидности.