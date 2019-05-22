Главное к утру: прекращение сотрудничества Microsoft и Huawei, запрет курения на набережной Ижевска, Козак — о росте цен на бензин

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 22 мая.

Вице-премьер России Татьяна Голикова после пленарной сессии чемпионата WorldSkills Russia назвала ключевую задачу соревнований. По ее словам, система образования должна измениться и программа чемпионата WorldSkills как раз должна помочь определиться с тем, какой вызов стоит сегодня перед системой образования в России и перед российским рынком труда.



1 июня в Татарстане начинаются первые заезды в детские оздоровительные лагеря. В 2019 году в республике более 200 тысяч детей будут охвачены организованным летним отдыхом. Для них будут работать 1 815 организаций отдыха. На обновление лагерей в этом году потратят 1,4 млрд рублей.



Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление, согласно которому вводится запрет на курение табака на территории набережной городского пруда. Курение теперь запрещено на территории набережной города Ижевска, от Центрального пляжа до пристани, вдоль акватории Ижевского пруда, на площади у монумента «Навеки с Россией» и на спуске к набережной.



Банк России заявил об ужесточении требований по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников. Если раньше банки должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денег, то теперь от них это потребуют делать также при привлечении вкладов, размещении привлеченных средств, ведении банковских счетов клиентов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что тревога независимых АЗС относительно возможного роста цен на топливо преждевременна. Он подчеркнул, что правительство мониторит ситуацию на рынке, «биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись».

Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei. Разрыв партнерства может сказаться на сегментах потребительской электроники и b2b-решений. Это грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках. Партнеры Huawei убеждены, что компания была готова к такому сценарию.