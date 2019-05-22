В Камбодже производители сигарет добавляли опилки в табак
В Камбодже военная полиция закрыла табачную фабрику, где производители сигарет добавляли в табак опилки акации.
Предприятие находилось в столице страны Пномпене. Завод был открыт в феврале 2019 года и производил без лицензии сигареты известных китайских и международных брендов, передает телеканал Amarin TV.
По результатам проверки фабрика была закрыта, владелец завода задержан.
Напомним, ранее Росстат выяснил, что почти четверть россиян курят ежедневно.Общество
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