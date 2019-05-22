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В Камбодже производители сигарет добавляли опилки в табак

06:31, 22.05.2019
В Камбодже производители сигарет добавляли опилки в табак
Фото: pixabay.com

В Камбодже военная полиция закрыла табачную фабрику, где производители сигарет добавляли в табак опилки акации.

Предприятие находилось в столице страны Пномпене. Завод был открыт в феврале 2019 года и производил без лицензии сигареты известных китайских и международных брендов, передает телеканал Amarin TV.

По результатам проверки фабрика была закрыта, владелец завода задержан.

Напомним, ранее Росстат выяснил, что почти четверть россиян курят ежедневно.

Общество
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