Итоги дня: Голикова в Казани, расширение санкций США против России, предупреждение о новом росте цен на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 мая.

Сегодня в Казань прибыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она приняла участие в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Russia и в заседании оргкомитета Мирового чемпионата WorldSkills 2019. В частности Голикова заявила, что столица Татарстана полностью готова к проведению мирового первенства WorldSkills, которое пройдет в августе 2019 года.

США ввели санкции против трех российских организаций — Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Санкции введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

Независимый топливный союз сообщил, что резкий рост оптовых цен на бензин и дизель (до 20%) так или иначе приведет к скорому росту цен на топливо в рознице, причем уже в течение нескольких месяцев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Журнал Forbes опубликовал окончательный рейтинг «30 до 30», в который включены 30 наиболее перспективных россиян возрастом до 30 лет. В список попали дизайнер из Татарстана Диляра Минрахманова и предприниматель из Перми Олег Кривокурцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля 2019 года.

Вахитовский районный суд Казани постановил продлить домашний арест экс-главы АКБ «Спурт» Евгении Даутовой на три месяца. Кроме того, на аналогичный срок продлевается арест ее имущества. Следующее заседание по делу состоится 3 июня. Подробнее — в материале «Реального времени».

Временная администрация АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) обратилась к правоохранительным органам после того, как не смогла получить доступ к необходимым документам и данным.

В Набережных Челнах прошла массовая эвакуация торговых центров.