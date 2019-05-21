Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернули на докризисный уровень

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили заплату, которая была урезана на 10% в мае 2015 года указом президента РФ Владимира Путина.

С 1 января текущего года чиновники начали получать зарплату, аналогичную до «антикризисного» решения главы государства.

«Сколько отняли, столько и вернули», — цитирует РБК одного из близких к Кремлю источников.

Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации.

С чем связано решение, не уточняется. Официальных комментариев по ситуации на данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года увеличат минимальную зарплату.