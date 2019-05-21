Главное к утру: увольнение журналистов «Коммерсанта», открытие WorldSkills Russia 2019, рост рынка автомобилей с пробегом в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 мая.

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, ведомство прорабатывает этот вопрос, но пока прийти к единому мнению о целесообразности МРЦ не удается. Сазанов также добавил, что небольшие участники рынка поддерживают инициативу, а крупные — категорически против.

В Европейском вещательном союзе (EBU) были осведомлены, что запись исполнения песни, которая выиграла на «Евровидении-2019», опубликована еще в 2017 году. При этом в EBU не считают это официальным релизом.

Газета «Коммерсантъ» после увольнения журналистов Ивана Сафронова и Максима Иванова из отдела политики на неопределенный срок перестанет сообщать читателям о российской политической жизни. В обращении сотрудников редакции говорится, что акционер Алишер Усманов потребовал раскрыть личности источников информации, которая содержалась в статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Журналисты отказались. После этого было принято решение об их увольнении. Сам Усманов заявил о непричастности к уходу сотрудников.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии VII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2019. Торжественная церемония прошла в Казани в ледовом дворце «Татнефть Арена».

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля 2019 года составил 482,2 тысячи единиц, что на 8,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Более четверти российского рынка занимают автомобили LADA.