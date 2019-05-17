Итоги дня: прощание с Доренко, приостановка транзита российской нефти, домашний арест замглавы Росрезерва

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 мая.



Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с российским журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Тело журналиста будет кремировано. Часть праха захоронят в Москве, часть — в Крыму.



Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.



Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 миллиарда рублей. Решение было принято накануне, но ранее о нем не сообщалось.

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.



В Казани суд отправил под стражу до 15 июня Рината Раимджанова, обвиняемого в умышленном убийстве знакомого предпринимателя и покушении на его знакомого.

