Жителя Чебоксар подозревают в незаконном ввозе раствора этанола и спирта на полмиллиона рублей

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Жителя Чебоксар подозревают в том, что он незаконно ввозил на территорию Чувашии спиртосодержащую продукцию, которую потом продавал в столице республики и пригороде, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Во время обыска полицейские изъяли более 300 коробок с раствором этанола, а также более ста пяти- и десятилитровых канистр спирта. Лицензию на приобретение, хранение и реализацию подобного товара подозреваемый не имеет. Всего полицейские изъяли 2677 литров спиртосодержащей продукции на сумму 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

