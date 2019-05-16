Итоги дня: новый гендиректор аэропорта «Казань», аннулирование результатов шоу «Голос. Дети», продление амнистии капиталов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 мая.



Генеральным директором АО «Международный аэропорт «Казань» назначен бывший гендиректор аэропорта «Бегишево» Сергей Романцов. На этом посту он сменил Алексея Старостина, руководившего аэропортом 11 лет.



Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».



Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.

Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония вступления в должность главы государства состоится 20 мая.

В Ульяновске с 1 июня увеличится плата за детский сад. С начала июня родители будут платить за детский сад 2889 рублей в месяц вместо 2772 рублей.

Секретные данные о российских спутниках оказались в Сети в открытом доступе. Речь идет о презентации ПАО «Сатурн», в которой были указаны названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов.



Врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова включили в базу данных «Миротворца». На сайте указано, что Хабиров «сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию» в Донбассе. Кроме того, его обвиняют в участии в «попытках легализации аннексии Крыма».

