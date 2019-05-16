Источник: «Бердыев интересен двум клубам РПЛ. Один — московский»

Фото: «Реальное время»

Журналист и инсайдер Василий Конов поделился информацией о якобы существующем интересе команд РПЛ к тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву.

«Бердыев в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых — московский», — написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть казанский клуб. Сегодня во время открытой тренировки наставник казанского клуба заявил, что готов пойти на понижение личной зарплаты, чтобы остаться в «Рубине», но огласит решение о своем будущем после последнего тура нынешнего сезона, в котором «Рубин» сыграет с «Краснодаром».

Сейчас казанцы идут на десятом месте РПЛ, набрав 35 очков в 28 турах.

