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В Удмуртии на базе машиностроительного кластера появится «Центр развития промышленности»

12:26, 16.05.2019
В Удмуртии на базе машиностроительного кластера появится «Центр развития промышленности»
Фото: udmurt.ru

В Удмуртии с 1 июня 2019 года появится «Центр развития промышленности» на базе машиностроительного кластера.

Главной задачей центра станет помощь заводам и промышленным предприятиям региона в участии в закупках на площадках крупных холдингов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 2018 года увеличились на 2,5% по сравнению с показателями 2017 года. Наибольший рост отмечен в отраслях производства электрооборудования (69,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (56,8%), а также автотранспортных средств и прицепов (13,2%).

Промышленность Удмуртия
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