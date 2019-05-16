В Удмуртии на базе машиностроительного кластера появится «Центр развития промышленности»

В Удмуртии с 1 июня 2019 года появится «Центр развития промышленности» на базе машиностроительного кластера.



Главной задачей центра станет помощь заводам и промышленным предприятиям региона в участии в закупках на площадках крупных холдингов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.



Напомним, что объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 2018 года увеличились на 2,5% по сравнению с показателями 2017 года. Наибольший рост отмечен в отраслях производства электрооборудования (69,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (56,8%), а также автотранспортных средств и прицепов (13,2%).

