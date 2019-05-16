Минниханов попросил правительство отложить переход Татарстана на цифровое ТВ на октябрь

Президент РТ Рустам Минниханов направил обращение в адрес правительства РФ с просьбой перенести переход республики на цифровое ТВ с июня на октябрь. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



По словам Галимовой, руководство Татарстана не раз отмечало, что переход на «цифру» должен идти с учетом мнения жителей, чтобы они не почувствовали серьезных неудобств, передает ИА «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что в Татарстане 3 июня этого года будет отключено аналоговое эфирное телевещание.



На днях стало известно, что в Башкирии, Саратовской области и других регионах перенесли срок перехода на цифровое телевидение на 14 октября.

