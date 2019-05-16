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Минниханов попросил правительство отложить переход Татарстана на цифровое ТВ на октябрь

12:17, 16.05.2019
Минниханов попросил правительство отложить переход Татарстана на цифровое ТВ на октябрь
Фото: pixabay.com

Президент РТ Рустам Минниханов направил обращение в адрес правительства РФ с просьбой перенести переход республики на цифровое ТВ с июня на октябрь. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, руководство Татарстана не раз отмечало, что переход на «цифру» должен идти с учетом мнения жителей, чтобы они не почувствовали серьезных неудобств, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане 3 июня этого года будет отключено аналоговое эфирное телевещание.

На днях стало известно, что в Башкирии, Саратовской области и других регионах перенесли срок перехода на цифровое телевидение на 14 октября.

ОбществоВласть Татарстан
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