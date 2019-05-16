Второй этап ремонта улицы Максимова в Казани оценили в 40 млн рублей

Ул. Максимова, участок от ул. Петра Витера до ул. Ленинградская, отремонтируют за 40 млн рублей. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Отмечается, что это второй этап ремонта. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Протяженность ремонтируемого участка — 1,123 км. Срок выполнения работ — 8 октября. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что к 1 июня в Казани нанесут новую разметку и специальные надписи перед пешеходными переходами. На одном-двух перекрестках столицы РТ в качестве эксперимента появится новый вид разметки — «вафельная». Она была узаконена внесенными в Правила дорожного движения в апреле 2018 года изменениями.

