Власти России могут дополнительно выделить до 285 млн рублей на подготовку к ЧЕ-2020

Правительство РФ планирует выделить дополнительные средства на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

Планируется, что государство предоставит до 285 млн рублей в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом оргкомитету чемпионата мира по футболу «Россия-2018», передает ТАСС.

ЧЕ-2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о штрафах за продажу поддельных билетов на матчи ЧЕ-2020.