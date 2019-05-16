Главное к утру: Центр татарской культуры в Стамбуле, беспилотный КАМАЗ, массовые аресты протестующих в Екатеринбурге

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 16 мая.

За последние 13 лет россияне стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. Если в 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6% пациентов, то в 2019 году уже 15%. Данные приводит ВЦИОМ.

Власти Татарстана ежегодно на поддержку семей с детьми направляют более 8 млрд рублей. Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в РТ получают более 9 тысяч семей. При рождении ребенка женщинам, проживающим в сельской местности, полагается единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Выплату при рождении третьего ребенка в размере 100 тысяч рублей получили 154 молодых мамы в возрасте до 29 лет.

Генеральный директор КАМАЗА Сергей Когогин сообщил, что компания планирует начать использовать первый беспилотный грузовой автомобиль на внутризаводских перевозках в 2019 году. По его словам, беспилотные грузовики в ближайшие годы могут быть задействованы на ведомственных дорогах и закрытых территориях.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Турцию встретился с активом татарской общины в Стамбуле. Председатель общества культуры и взаимопомощи волжско-уральских татар Стамбула («Идел-Урал») Гюльтен Ураллы сообщила, что в Стамбуле планируется открыть Центр татарской культуры. Здесь будут организованы курсы по изучению татарского языка, школа татарского танца, планируется проводить различные научные и культурные мероприятия.

Свердловский областной суд арестовал 16 участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Протесты в Екатеринбурге идут с понедельника. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер».

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» стали финалистами Кубка России по футболу. «Локомотив» в двух матчах обыграл «Ростов». Первая игра прошла в Москве и закончилась вничью со счетом 2:2. В ответной игре, которая прошла вчера, московский клуб обыграл соперника со счетом 2:0. «Урал» на пути к финалу одолел тульский «Арсенал». Первый матч завершился победой «Урала» со счетом 1:0, второй — вничью со счетом 2:2.