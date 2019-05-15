Власти Казани запустят основные фонтаны на этой неделе
В течение ближайшей недели в Казани состоится запуск основных городских фонтанов.
Мероприятия будут проходить в штатном режиме. Фонтан в парке Горького уже работает, передает ИА «Татар-информ».
Кроме того, в этом году ожидается ремонт подсветки фонтанов на канале Булак и насосного оборудования на площади перед театром Г. Камала и в сквере «Чишмале».
Всего в столице Татарстана функционируют более 20 фонтанов.
Напомним, ранее сообщалось, что уфимский фонтан «Танцующие журавли» переедет на новое место.Общество Татарстан
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