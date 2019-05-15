Главное к утру: переговоры Путина и Помпео, создание детских комнат в российских вузах, сотрудничество Татарстана и Карелии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 15 мая.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях. По ее словам, нововведение позволит выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.

В Госдуму внесли законопроект о создании в регионах России вытрезвителей. Предлагается закрепить за органами государственной власти полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в формате «один на один», а затем — в расширенном составе с участием членов делегации. Главной темой стало обсуждение развития сотрудничества между регионами.

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майкла Помпео. Встреча продлилась более полутора часов. Российский лидер на переговорах заявил о намерении восстановить полноформатные отношения с США в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом. Также Путин сообщил о готовности России вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями.

Министерство труда и социальной защиты России начало прорабатывать возможность открытия в российских вузах и колледжах детских комнат. В детских комнатах смогут оставлять малышей до трех лет женщины, решившие повысить квалификацию или освоить новую профессию перед выходом из декрета.