Иран исключил возможность войны с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с США не будет.

«Иранский народ выбрал путь сопротивления», — сказал он в эфире национального телевидения во время встречи с представителями властей.

По мнению лидера Ирана, США стараются ослабить страну. Также он отказался вести переговоры по ракетным вооружениям, пишет «Интерфакс».

Ранее Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Ирана о приостановке выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызвано необдуманными шагами США.

