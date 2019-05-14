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Иран исключил возможность войны с США

20:57, 14.05.2019
Иран исключил возможность войны с США
Фото: pixabay.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с США не будет.

«Иранский народ выбрал путь сопротивления», — сказал он в эфире национального телевидения во время встречи с представителями властей.

По мнению лидера Ирана, США стараются ослабить страну. Также он отказался вести переговоры по ракетным вооружениям, пишет «Интерфакс».

Ранее Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Ирана о приостановке выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызвано необдуманными шагами США.

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