Президентом WADA станет министр спорта Польши Витольд Банька

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Выборы президента пройдут 7 ноября в польском Катовице, пишет ТАСС.

На данный момент руководителем WADA является Крэйг Риди. Он возглавляет организацию с 1 января 2014 года.



Напомним, что 22 января WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству. Таким образом, теперь российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.