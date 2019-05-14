Президентом WADA станет министр спорта Польши Витольд Банька
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Выборы президента пройдут 7 ноября в польском Катовице, пишет ТАСС.
На данный момент руководителем WADA является Крэйг Риди. Он возглавляет организацию с 1 января 2014 года.
Напомним, что 22 января WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству. Таким образом, теперь российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.Спорт
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