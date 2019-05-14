Итоги дня: визит госсекретаря США, смерть вице-премьера Башкирии, наказание за «пьяные» ДТП

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 мая.



Сегодня в Сочи прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Там он провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией.

Вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов скончался после тяжелой болезни. Ахметханов работал на посту вице-премьера с октября 2018 года.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди. При гибели двух или более лиц виновному грозит до 15 лет лишения свободы.



«Татнефть» обратится в правоохранительные органы и суд за защитой деловой репутации в связи с публикациями в СМИ, в которых компанию связывают с попаданием в нефтепровод «Дружба» хлорорганики. В «Татнефти» подчеркнули, что компания никогда не использовала и не использует хлорорганику, а сдаваемое сырье соответствует техническим нормам.



Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны. В документе говорится о необходимости исключить конкуренцию разных видов российских ресурсов на мировых рынках.

В Госдуму РФ внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года. Глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который внес документ на рассмотрение, отметил, что «дачная амнистия» успешно работала на протяжении 13 лет.

Казанский суд отправил в СИЗО главу ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.

